Univates abre inscrições para bolsas no Canadá

A Universidade do Vale do Taquari - Univates abriu inscrições para o programa de mobilidade acadêmica internacional na Concordia University of Edmonton (CUE), no Canadá, na América do Norte, com bolsas do Emerging Leaders in the Americas Program (ELAP). O programa oferece a oportunidade para estudantes de graduação e pós-graduação realizarem intercâmbio acadêmico no segundo semestre de 2025 (2025B) ou no primeiro semestre de 2026 (2026A).

LEIA MAIS: Univates divulga resultado de processo seletivo

As inscrições estão abertas desde esta segunda-feira (10) indo até o dia 25 de fevereiro de 2025 e podem ser realizadas no site da universidade. Estudantes de todos os cursos de graduação, presenciais ou EAD, e pós-graduação podem se candidatar, sendo a seleção condicionada à disponibilidade de cursos e disciplinas na instituição canadense.

O programa ELAP é financiado pelo governo canadense, e tem como objetivo fortalecer os laços entre instituições de ensino superior das Américas e proporcionar experiências acadêmicas e culturais enriquecedoras aos participantes. Além do suporte financeiro, os selecionados terão a oportunidade de aprimorar conhecimentos, expandir redes de contato e vivenciar um ambiente acadêmico internacional.

Para mais informações sobre o programa e requisitos de candidatura, os interessados podem entrar em contato com o Escritório de Relações Internacionais (ERI) por meio do e-mail [email protected] ou do telefone (51) 3714 7019.