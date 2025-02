Festa das Colheitas em Caxias abre inscrição para artesãos e expositores

A Comissão Organizadora da 4ª Festa das Colheitas abriu oportunidade para que 24 artesãos caxienses exponham e vendam suas criações durante o evento, que ocorrerá entre os dias 7 e 23 de março, às sextas, sábados e domingos, no Centro de Eventos da Festa da Uva. Poderão participar apenas profissionais que possuam Carteira de Artesão e residam em Caxias do Sul.

• LEIA MAIS: Caxias e região discutem adoção de sistema antigranizo

"O artesanato terá lugar de destaque na Festa das Colheitas 2025. Por isso, os espaços serão cedidos gratuitamente aos interessados. Também é importante ressaltarmos que as vagas serão preenchidas por ordem de inscrição, respeitando e valorizando a diversidade de técnicas", salienta a gestora cultural do evento, Cali Troian.

A Festa das Colheitas 2025, que integra o Calendário de Comemorações aos 150 anos da Imigração Italiana no Rio Grande do Sul, é uma realização da Comissão Comunitária da Festa Nacional da Uva, da Prefeitura de Caxias do Sul e do Ministério da Cultura. O financiamento é da Lei Federal de Incentivo à Cultura e do Procultura RS.

Além das empresas patrocinadoras, a Festa da Colheita tem apoio do CIC Caxias, Consolato Generale d´Italia Porto Alegre e Consulado Honorário Italiano Caxias do Sul. O planejamento e a gestão cultural são assinados pela Cali Gestão Cultural.