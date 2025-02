Caxias e região discutem adoção de sistema antigranizo

A prefeitura de Caxias do Sul reuniu, na última semana, prefeitos e secretários de 14 municípios da região da Serra em mais uma etapa do estudo sobre o projeto antigranizo. O secretário da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Rudimar Menegotto, apresentou uma estimativa de custos para a instalação e manutenção do sistema, que tem como objetivo dissipar as nuvens de granizo identificadas a partir de radares. Também foi debatido o formato de rateio entre os municípios - por área ou produção. O titular da Smapa lembrou ainda que o sistema não abrange não só a fruticultura, mas o território inteiro, protegendo o meio rural e a área urbana.

O prefeito Adiló Didomenico falou da importância da união de todos municípios, que normalmente sofrem com episódios de granizo, diminuindo os custos para todos. Sugeriu a criação de uma comissão para juntos buscar do apoio do governo do Estado. A próxima reunião sobre o assunto ficou agendada para o dia 07 de março.

Em Caxias, apenas nos primeiros dias deste ano, já ocorreram quatro episódios de granizo fora de estação, o que causou prejuízos para produtores de frutas como ameixa, cáqui, uva e pêssego. Os casos aconteceram nas localidades de Bevilacqua, Terceira Légua, Segunda Légua e Fazenda Souza. Em Bevilácqua, por exemplo, 10 minutos de granizo, acabaram com 1,5 hectare de produção de ameixa, quase pronta para ser colhida, deixando um grande prejuízo ao produtor.

O estudo para a implantação do sistema a nível regional está em pauta desde meados de 2024, quando a empresa catarinense AGF Antigranizo Fraiburgo apresentou a tecnologia para as prefeituras e entidades do setor, em reunião também em Caxias.

Convite: Aproveitando a visita dos representantes dos municípios da região, o Prefeito Adiló entregou o convite para a abertura da Festa das Colheitas 2025, que vai ocorrer às 14h do dia 07 de março, no Parque da Festa da Uva. Os convidados receberam um kit com as principais culturas de Caxias - uva, maçã e tomate, com o convite elaborado pela comissão organizadora do evento.

Estavam presentes os prefeitos de Nova Pádua, Flores da Cunha, São Marcos, Veranópolis, Nova Roma do Sul, o prefeito em exercício de Bento Gonçalves e representantes de Monte Belo do Sul, Ipê, Farroupilha, Antônio Prado, Campestre da Serra, Garibaldi, Cotiporã e Pinto Bandeira. Também participaram representantes do Sindicato Rural, do Sindicato dos Trabalhadores Agricultores Familiares e o assessor especial de gabinete da Secretaria Estadual da Agricultura, Pecuária, Produção Sustentável e Irrigação, Jorge Sierbert, representando o secretário Clair Kuhn.