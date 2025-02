Nova escola municipal em Imbé atenderá 170 alunos

A Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Professora Clelia da Cunha de Morais será inaugurada nesta sexta-feira (14), às 16h, na Avenida Brasil, n° 1060, no balneário Presidente, em Imbé. A nova escola atenderá 170 alunos, do 1º ao 9º ano do Ensino Fundamental, contando com uma infraestrutura de quase 3,7 mil m² de área construída. O prédio abriga 12 salas de aula, auditório multiuso e laboratórios de ciência e de informática. A estrutura da nova EMEF Professora Clelia inclui pátio coberto com palco, quadra poliesportiva com vestiários, bloco administrativo, cozinha e biblioteca.