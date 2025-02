Imbé inaugura Unidade de Saúde da Família Nova Nordeste

A Unidade de Saúde da Família (USF) Nova Nordeste do município de Imbé, no Litoral Norte do Rio Grande do Sul, será inaugurada nesta quinta-feira (13), às 10h30. O ato contará com a presença de autoridades do município, entre elas o prefeito Ique Vedovato, e também da secretária de Estado da Saúde, Arita Bergmann.

A estrutura, que foi reformada e ampliada numa parceria da Prefeitura de Imbé com o governo do Estado, por meio da Rede Bem Cuidar RS (RBC/RS), está em funcionamento desde a última quinta-feira (6), na rua Maria Clara Machado 175, bairro Nova Nordeste.

A obra custou mais de R$ 742 mil. Do total, parte - R$ 417.069,44- são recursos da Rede Bem Cuidar e o restante, R$ 325.318,46, como contrapartida do município de Imbé. A unidade foi ampliada em 92,08m², totalizando 279,24m² de área total.

Segundo a secretária municipal de Saúde, Magda Dörr, a Unidade de Saúde da Família Nova Nordeste tem atendimento médico e de enfermagem e funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30.

As consultas agendadas que atendem as políticas públicas que demandam o SUS, sala de vacina e atendimento odontológico estão entre os serviços oferecidos no novo espaço e, durante o horário de expediente, também há acolhimento para atendimento não agendado. A equipe da unidade conta com dois enfermeiros, dois médicos, técnico de enfermagem, vacinadora, equipe de odonto com cirurgião dentista e auxiliar, além de agentes comunitários de saúde, recepcionista e higienizadora.