Balneários de água doce são alternativas para o calor

As áreas mais afetadas pela onda de calor, que atinge o Estado do Rio Grande do Sul desde o início do mês de fevereiro, são as regiões Metropolitana de Porto Alegre, Sudoeste, Oeste, Sudeste e Nordeste do Estado. Conforme divulgou o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), essa onda tem se acentuado devido à falta de chuvas regulares na parte norte da Argentina e no centro-oeste do Estado.

Na terça-feira passada (4), Quaraí, na Fronteira Oeste, foi a cidade mais quente do Brasil, chegando a 43,8°C. Na última segunda-feira (10), Porto Alegre registrou a temperatura mais alta do ano, com 37,9°C, e foi a capital mais quente do país. A cidade de Uruguaiana, também na Fronteira Oeste, bateu o recorde estadual na segunda-feira (10), registrando temperaturas de 40,4°C. Isso faz com que a procura por cachoeiras, lagoas e rios aumente significativamente.

O Rio Grande do Sul possui vários locais ideais para se refrescar em dias quentes.

Com um balneário de água doce da Lagoa dos Patos e do Rio Camaquã, a cidade de São Lourenço do Sul possui praias com águas rasas e calmas, tornando-se uma opção de destino a adultos e crianças. Outro local muito procurado pelos turistas no verão é a Lagoa de Bacupari, localizada no município de Mostardas, no litoral sul gaúcho. Com águas calmas, mornas e cristalinas, a lagoa é uma opção para levar toda a família.

Em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre, fica localizada a Cascatinha Mato Fino. O local fica aberto todos os dias, das 8h até às 18h, e possui churrasqueira e banheiros. Sua entrada custa R$ 30 por pessoa.

No município de Farroupilha, na Serra Gaúcha, fica localizado o Parque Salto Ventoso, que possui cachoeiras, tirolesas e rapel. O local fica aberto de terça-feira à domingo, das 9h até às 17h. A entrada custa R$ 20 para adultos, R$ 2 para crianças de até cinco anos de idade e R$ 10 para crianças entre seis e 13 anos de idade. Também pagam R$ 13 estudantes que possuem carteirinha estudantil, pessoas com deficiência e idosos com mais de 60 anos. O local aceita animais de estimação aos finais de semana.

Situada entre as cidades de Dois Irmãos, Sapiranga e Morro Reuter fica a Reserva Ecológica Picada Verão. O local possui cachoeiras, rapel e tirolesa e fica aberto de sexta à segunda, das 8h até às 18h. Nas sextas e segundas-feiras a entrada custa R$ 25 para adultos. Aos sábados e domingos a entrada custa R$ 30 e R$ 35, respectivamente. Para crianças entre cinco e dez anos de idade, o valor da entrada é fixo, custando R$ 20. A isenção se aplica às crianças de até quatro anos de idade, quando acompanhadas dos pais.