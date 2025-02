São Leopoldo orienta população de rua exposta ao calor intenso

A prefeitura de São Leopoldo promovei, nesta terça-feira (11) a Operação POP Verão, voltada aos cuidados da população de rua para enfrentar o intenso calor. Em uma estrutura montada na Praça do Imigrante, no centro da cidade, eforam distribuídas água e frutas para que as pessoas pudessem se refrescar. A iniciativa faz parte da Operação Resgate, coordenada pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS). O evento reúne diversos órgãos do governo municipal para atendimento deste público vulnerável às altas temperaturas. A atividade teve início às 9h e se estendeu até o final da tarde.

A equipe da SAS também aproveitaram a ação para fazer a acolhida das pessoas que estão buscando os serviços e orientações. "Hoje juntamos todas as forças para trabalhar na área da assistência e poder dar um retorno melhor para estas pessoas, principalmente focados no calor e nos encaminhamentos para emprego", ressaltou a secretária de Assistência Social, Simone Dutra.

A atividade se soma ao trabalho realizado regularmente pela equipe da SAS. Simone Dutra destacou a importância do atendimento à população de rua para auxiliar as pessoas a recuperarem seu vínculo com a família e encontrarem alternativas para suas vidas.

Entre os usuários dos serviços esteve um morador de São Leopoldo, de 52 anos. Em situação de rua há mais de 22 anos, ele fez vacina e um curativo. "Já tentei sair da rua várias vezes em vão. Mas desta vez está sendo diferente", afirmou sobre a importância da ação da prefeitura.

Também estiveram presentes a Secretaria Municipal de Saúde, que participou com as equipes do ambulatório de rua. Foram oferecidos serviços vinculado à Fundação Municipal de Saúde, vacinação, testes rápidos de HIV, sífilis e hepatites, projeto Sorriso voltado à saúde bucal, ambulatório e LGBTQIA , além do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) e do Serviço de Atendimento Especializado (SAE).

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turístico e Tecnológico (Sedettec) em parceria com o FGTAS/ Sine esteve promovendo o mutirão de empregos. A Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres (Sepom) e Centro Jacobina orientaram sobre as situações de violência. Assim como também participaram a Secretaria Municipal de Direitos Humanos (Sedhu) e Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae). Foram convidados ainda para fazer parte da ação: o Proame, o Círculo Operário Leopoldense e o Conselho Tutelar.