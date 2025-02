Prefeitura de São Leopoldo amplia atendimento a animais

A Secretaria Municipal de Proteção Animal (Sempa) de São Leopoldo apresentou, na última sexta-feira (7) de fevereiro, os números referentes às suas atividades no mês de janeiro, marcando o início da nova gestão. Os números revelam o esforço contínuo na proteção e bem-estar dos animais no município. Em janeiro de 2025, a Sempa realizou 377 atendimentos a cães e gatos, sendo 164 consultas veterinárias. Além disso, foram efetuadas 79 castrações, procedimento importante, conforme o secretário Municipal de Proteção Animal, Claudio Giacomini, para o controle populacional de cães e gatos na cidade. A secretaria também contabilizou 46 recolhimentos de animais em situação de risco ou abandono. No mesmo período, 88 cirurgias gerais foram feitas.

A promoção da adoção responsável é uma das prioridades da Sempa. Em janeiro, 35 animais encontraram novos lares, no entanto, houve cinco casos de devoluções. O Canil Municipal possui capacidade para abrigar 150 animais. No fechamento de janeiro, a lotação estava próxima do limite, com 165 animais no canil e 14 na sede da Sempa, totalizando 179 animais sob os cuidados da secretaria. Essa situação evidencia a necessidade contínua de adoções e do apoio da comunidade para garantir o bem-estar dos animais abrigados.

Os agendamentos de consultas veterinárias para cães e gatos ocorrem de segunda a sexta-feira através dos números telefone (51) 98924-7903 e (51) 2200-0448. O serviço é destinado a beneficiados por programas sociais como Bolsa Família, Tarifa Social na conta de água ou luz, Devolve ICMS, Minha Casa Minha Vida, São Léo Mais Renda, Fies, BPC ou Loas.

Para agendamento de castração é necessário ir até a sede, no bairro São Miguel, com RG e comprovante de residência e de algum dos benefícios citados. Após o cadastro, a Sempa entra em contato para agendamento, que no momento estão ocorrendo no canil municipal no Arroio da Manteiga.

A Lei 14.064/2020 determina, para quem maltratar cães e gatos a pena de 2 a 5 anos de reclusão, multa e proibição da guarda. Caso o crime resulte na morte do animal, a pena pode ser aumentada em até 1/3. As denúncias devem ser efetuadas preferencialmente na 2ª Delegacia de Polícia Civil ou através de boletim de ocorrência online encaminhado para o e-mail: [email protected]