São Leopoldo inicia operação contra alagamentos em bairros

A prefeitura de São Leopoldo iniciou nesta terça-feira (4) a Operação Controle de Alagamentos. O bairro Vicentina foi o primeiro a receber a ação conjunta, que reúne secretarias municipais. Mais de 70 pessoas estão empenhadas no trabalho de limpeza, desobstrução e conserto de bocas de lobo e da rede pluvial, que deve seguir durante todo o dia.

Caminhões e retroescavadeiras despontaram na rua das Orquídeas para iniciar os trabalhos. Os moradores avistaram o movimento local mudar com a chegada dos veículos e das oito equipes mobilizadas para o primeiro dia da operação. A via faz parte dos 91 pontos de alagamento mapeados pelo Semae, distribuídos pelos bairros Vicentina, Campina, Santos Dumont e Vila Brás.

O levantamento foi feito a partir dos pedidos de ajuda que chegaram ao órgão durante as chuvas do último mês e também pelos dados das enchentes do ano passado. "Através do trabalho que está sendo feito, vamos identificar se o problema dos alagamentos é por rede obstruída ou por erosões. Se for o último caso, iremos realizar o concerto e se for apenas desobstrução, hoje mesmo será resolvido", explicou o diretor-geral do Serviço Municipal de Água e Esgotos (Semae) de São Leopoldo, Gabriel Dias.

A ação será estendida, ao longo da semana, para outros bairros em que há pontos mapeados. Nessa primeira fase, será executada a limpeza de todos os poços de visita e bocas de lobo das redes de microdrenagem pluvial, limpeza e hidrojateamento de pvs e redes de esgotamento sanitário (onde existe entupimento), cadastro de erosões nas redes pluviais e sanitárias, mapeamento com drone de arroios e valas para identificar locais com necessidade de limpeza, e identificação de alagamentos pluviais nas áreas atingidas pela enchente.

A ideia da prefeitura com a ação é retomar a segurança das comunidades, sobretudo após a enchente de maio de 2024 e com as possíveis novas chuvas que vierem. "A gente sofreu tanto na enchente e a população está com muito medo de começar o período de chuvas. Estamos disponibilizando uma força tarefa para que uma limpeza geral seja realizada", complementa a secretária municipal de Obras e Viação, Cladis Magnani.