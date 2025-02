Sicredi Vale do Rio Pardo inicia Ciclo de Assembleias 2025

Como forma de manter o ciclo do cooperativismo vivo, por meio da participação ativa de associados, as cooperativas que compõem o Sicredi, instituição financeira cooperativa com mais de 8,5 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, realizam assembleias anuais para apresentarem seus resultados de 2024 e definirem os rumos do negócio para 2025. Os encontros na cooperativa Sicredi Vale do Rio Pardo (VRP) ocorrem entre os dias 10 de fevereiro e 11 de abril, iniciando no município de Vera Cruz.

Os encontros, que iniciam sempre às 19h, são importantes oportunidades para que o associado coloque em prática o seu papel de dono, exercendo por meio do voto a sua participação nas definições pautadas para este ciclo. Em 2024, as assembleias da Sicredi VRP tiveram a participação de mais de 5,5 mil associados. Para este ano, as assembleias da cooperativa, que concentra mais de 74 mil associados moradores da região do Vale do Rio Pardo, ocorrerão no formato presencial e, para os associados que optarem, também poderão acessar e registrar suas decisões na modalidade digital através do aplicativo Sicredi.



O presidente da Sicredi Vale do Rio Pardo, Heitor Álvaro Petry, destaca a importância das assembleias bem como dos associados nesta atividade. "As assembleias são a essência do cooperativismo, garantindo que cada associado exerça seu papel de dono e contribua para o futuro da nossa cooperativa”, enfatiza Petry.



Além da apresentação dos resultados, os associados terão a oportunidade de votar em pautas como a distribuição dos resultados financeiros da cooperativa. Em 2024, os associados da cooperativa receberam cerca de R$ 8,25 milhões na distribuição de resultados depositados na conta Capital Social, mais de R$ 10 milhões referente aos Juros ao Capital e destinaram mais de R$ 650 mil através dos recursos do Fundo Social para os municípios atingidos pelas enchentes.



Nacionalmente, em 2024, foram realizadas pelas mais de 100 cooperativas que compõem o Sicredi mais de 1,3 mil assembleias nos formatos presencial, digital e híbrido. Participaram mais de 1 milhão associados, o que representa um aumento de 48% em comparação a 2023, concretizando o modelo de negócio pautado na gestão democrática, um dos princípios do cooperativismo.

Nesta terça-feira (11), o encontro acontece em Santa Cruz do Sul e, amanhã, em Venâncio Aires. As assembleias seguem até abril.