Prefeitura de Passo Fundo reforça frota de caminhões

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, entregou, na manhã desta sexta-feira (7), quatro novos caminhões que serão utilizados pela Secretaria de Obras (SMO) e pela Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural (Smader). O ato ocorreu no Parque de Máquinas da Prefeitura de Passo Fundo e contou com a presença do vice-prefeito, Coronel Volnei Ceolin, dos secretários Rubens Astolfi e João Antônio Bordin, além de servidores das secretarias.

O prefeito destacou a importância de investir na renovação da frota para garantir a eficiência dos serviços prestados à comunidade. "Desde o início da nossa gestão, temos priorizado melhorias nos equipamentos utilizados pelas equipes, com investimentos que ultrapassam R$ 10 milhões, todos com recursos próprios. Sabemos que um serviço de qualidade depende do comprometimento dos servidores, mas também de equipamentos adequados para garantir melhores resultados."

O secretário de Obras, Rubens Astolfi, reforçou o impacto positivo dos investimentos no Parque de Máquinas da Prefeitura, especialmente para as ações da Secretaria de Obras. "A renovação da frota reflete diretamente na qualidade dos serviços prestados à população. Um exemplo disso é o programa Minha Rua com Asfalto, que já pavimentou mais de 550 quadras em 50 bairros da cidade. Equipamentos modernos possibilitam mais agilidade e eficiência nas obras e manutenções realizadas diariamente", pontuou.

Já o secretário de Agricultura e Desenvolvimento Rural, João Antônio Bordin, ressaltou que, com esse veículos, haverá melhorias na infraestrutura das comunidades do interior, além de economia com manutenção, já que são veículos novos. Bordin também destacou a segurança aos servidores e eficiência na execução das obras, especialmente nas frentes de pavimentação asfáltica e na manutenção .

O investimento na aquisição dos quatro caminhões foi de R$ 2.528.800,00, com recursos próprios da Prefeitura de Passo Fundo.