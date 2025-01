Prefeitura de Passo Fundo recebe o aval para iniciar estudos sobre a área da Manitowoc

O prefeito de Passo Fundo, Pedro Almeida, determinou nesta quinta-feira (23) que a Procuradoria Geral do município, em conjunto com as secretarias de Desenvolvimento Econômico e Administração, inicie os estudos para a abertura de um edital de licitação da área da antiga Manitowoc. O Cartório de Registro de Imóveis deve averbar na matrícula do imóvel à propriedade do município. A área, localizada às margens da RS-324, possui 45 hectares.