Central em Passo Fundo organiza doações às cidades

O Centro de Armazenamento e Distribuição para as doações às vítimas das enchentes, organizado em Passo Fundo na área da antiga Manitowoc, tem sido um centro de solidariedade em meio à catástrofe ocorrida no Rio Grande do Sul. Sob a coordenação da Defesa Civil Estadual, o espaço cedido pela Prefeitura é crucial para a organização e distribuição de doações que chegam de diversas partes do país.

O coordenador de Proteção e Defesa Civil, Fernando Carlos Bicca, explica que, assim que os caminhões carregados de donativos chegam, uma operação ágil é iniciada. “Os itens são catalogados e separados por categorias, garantindo uma distribuição eficiente e direcionada às necessidades de cada município. Após essa triagem, as mercadorias são imediatamente carregadas em novos caminhões, prontos para seguir viagem rumo aos locais afetados”, observou.

Remessas de doações foram encaminhadas para São Leopoldo, Canoas, Espumoso, Arroio do Meio, Candelária, Rio Pardo, Santa Maria e Santa Cruz do Sul. Os caminhões se dirigiram, também, aos municípios de Rio Pardo, Lagoão, Cruzeiro do Sul, General Câmara, Putinga, Vera Cruz, Eldorado do Sul, Lajeado e Ilópolis.

O coordenador relata que o momento é desafiador, mas a solidariedade tem sido a palavra de ordem. “Muitas pessoas estão fora de suas casas, desalojadas pelas enchentes. É crucial oferecer um socorro eficiente e é isso que estamos fazendo aqui em Passo Fundo”, destaca.

Bicca afirma que o trabalho tem sido essencial para atender às demandas do Governo do Estado e encaminhar as doações para onde são mais necessárias. “A mobilização solidária é um reflexo da união de esforços em momentos difíceis, mostrando que juntos somos mais fortes para enfrentar as adversidades e reconstruir o que as enchentes levaram”, finalizou o coordenador.