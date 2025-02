Museu Municipal de Parobé recebe exposição sobre a história do rádio

O Museu Municipal de Parobé está promovendo uma exposição especial sobre a evolução do rádio, um dos meios de comunicação mais tradicionais e importantes da história. A mostra conta com aparelhos antigos e destaca momentos marcantes dessa trajetória, proporcionando aos visitantes uma verdadeira viagem no tempo.

"Com essa exposição, queremos mostrar como ele evoluiu ao longo dos anos e sua influência na cultura e no dia a dia das pessoas," destaca Leila Gil, coordenadora do Museu Municipal.

A exposição está aberta ao público de segunda a sexta-feira no Museu Municipal, localizado na Praça 1º de Maio. A entrada é gratuita e aberta a todas as idades.