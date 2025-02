Parobé tem projeto para transformar óleo vegetal em sabão

A Vigilância em Saúde Ambiental de Parobé, em parceria com o gabinete da primeira-dama Sabrina Subtil, está apoiando uma iniciativa sustentável desenvolvida pela UBS Nova Parobé: a produção de sabão caseiro a partir de óleo de cozinha reciclável. O projeto busca dar um destino adequado ao óleo de cozinha usado, evitando o descarte inadequado no meio ambiente e promovendo a sustentabilidade.

Para viabilizar a iniciativa, o grupo de artesanato da UBS Nova Parobé será responsável pela fabricação do sabão, utilizando o óleo arrecadado na comunidade. A população pode doar óleo de cozinha usado, armazenado em garrafas ou potes de vidro, em qualquer UBS do município, a fim de colaborar com o projeto. O material arrecadado será encaminhado à UBS Nova Parobé para ser utilizado na produção do sabão.

Além de incentivar a reciclagem, o projeto fortalece o compromisso do município com práticas ambientais responsáveis e a valorização do trabalho comunitário. A iniciativa reforça a importância de ações no dia a dia que contribuem significativamente para a preservação ambiental.