Aumento no número de pessoas em situação de rua faz Pelotas rever ações voltadas ao acolhimento

A secretária Geral de Governo de Pelotas, Miriam Marroni, representantes de outras pastas no Ministério Público de Pelotas para planejar a reformulação de políticas de acolhimento e inclusão para moradores em situação de rua. Diante do crescente número de pessoas em situação de rua, o município de Pelotas está implementando uma série de revisões nas políticas públicas voltadas à essa população.

Durante a reunião foram apresentadas as novas ações que visam garantir mais dignidade, saúde e oportunidades para os moradores de rua. O plano de ação inclui algumas medidas, sendo a primeira o mapeamento dos locais ocupados durante o dia e a noite, para otimizar o atendimento e a abordagem. Em seguida, será realizado um mutirão para o cadastramento dessas pessoas, com o objetivo de garantir o acesso a serviços essenciais.

Entre as propostas apresentadas está a requalificação do Centro de Referência Especializado para População em Situação de Rua (Centro POP) e da Casa de Passagem, criando uma estrutura que ofereça atendimento médico durante a noite, com foco em saúde geral e mental. Além disso, serão realizadas ações voltadas ao bem-estar, como lazer, esporte e cultura. O Centro POP e a Casa de Passagem terão como foco um ambiente acolhedor e de convivência social, onde as pessoas se sintam seguras e amparadas.

O município ainda implementará um programa de oportunidades de trabalho e cursos de formação profissional, visando a inserção das pessoas em situação de rua no mercado de trabalho. Também será garantido o acesso à documentação básica, essencial para a inclusão social. Conforme a prefeitura, cerca de 700 pessoas estão em situação de rua na cidade.