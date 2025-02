Festival de Cinema de Santa Cruz do Sul anuncia novidades

A Festival Santa Cruz de Cinema, que chega a sua oitava edição, reuniu imprensa, patrocinadores e convidados na Casa das Artes Regina Simonis, em Santa Cruz do Sul (RS), para anunciar as novidades deste ano. Depois de sete anos, o evento, que é um dos maiores festivais de curtas-metragens do Brasil, passará a ter um olhar internacional.

O primeiro passo para a internacionalização será um intercâmbio com a América do Sul a partir de uma parceria inédita com o Departamento de Maldonado, no Uruguai, que realiza há 27 anos o Festival Internacional de Cine de Punta del Este. Nesta edição, serão exibidos em Santa Cruz do Sul curtas-metragens que participarão do festival latino, que acontece neste mês no Uruguai, através do projeto chamado Pantalla Maldonado, com apoio e incentivo do Instituto Nacional Cinema e Artes Visuais (Incau). "A partir do ano que vem, a gente abre as nossas portas para a América Latina, a gente vai ser um festival ibero-americano. E já nesse ano, teremos uma parceria com o Festival da Punta da Leste, que estará junto com a gente", anunciou Diego Tafarel, um dos organizadores do festival.

Além da mostra latina, o Festival Santa Cruz de Cinema também irá promover uma noite de celebração ao cinema japonês, com a exibição de filmes japoneses e um jantar temático.

Outra novidade desta edição é a realização de rodadas de negócios dentro da programação, proporcionando o encontro de realizadores da cidade com os principais nomes do mercado. Durante as rodadas de negócios, os players irão escolher projetos locais para serem realizados. Atualmente, Santa Cruz do Sul tem 42 produtoras.

As inscrições estão abertas e encerram dia 20 de fevereiro. Até o momento, mais de 270 filmes já foram inscritos e a expectativa é superar o número da última edição, que foi de 827 produções.