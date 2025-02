Bagé recebe mostra regional com 17 curtas-metragens

A cidade de Bagé prepara-se para receber a 16º Mostra Regional de Curtas. A atração gratuita acontece de 6 a 8 de fevereiro de 2025 no Centro Histórico Vila de Santa Thereza. O evento também traz de volta o tradicional Baile no Tempo das Marchinhas nos dias 8 e 15 de fevereiro, às 20h. A projeção de filmes acontece no Centro Histórico Vila de Santa Thereza.

A seleção traz 17 curtas-metragens e 10 videoclipes em competição produzidos nas cidades de Bagé, Dom Pedrito, Novo Hamburgo, Jaguarão, Pelotas, Porto Alegre, Santa Maria, São Paulo, Tiradentes do Sul e Uruguaiana. A seleção também inclui um filme com acessibilidade e curtas em exibição especial.

“Bagé se orgulha de celebrar seus talentos e receber cineastas de todo o Rio Grande do Sul. O audiovisual é uma realidade e um caminho para o desenvolvimento da comunidade”, observa Zeca Brito, secretário de Cultura do município.

A programação começa na quinta-feira (6), às 15h, com sessão acessível da animação “Bizarros Peixes das Fossas Abissais”, de Marcelo Fabri Marão. A noite do primeiro dia é composta por dois programas seguidos da Sessão de Curtas Regionais, às 19h e 21h. Na sexta-feira (7), a tarde começa com a Sessão de Videoclipes, às 15h. Depois, às 16h30min, serão projetados os curtas “Guarani Presente” e “Apagados da História 3”, fora de competição. À noite serão exibidos os programas três e quatro de curtas regionais, às 19h e 21h, respectivamente.

O último dia (8) começa às 10h com debate com os realizadores de curtas e videoclipes no Hotel Villa de Carli (Av. Gen Artigas, 1261). A cerimônia de entrega dos prêmios começa às 19h, seguida do Baile no Tempo das Marchinhas, às 20h. Um segundo baile também acontecerá no dia 15 deste mês, no mesmo horário.