Parque de rodeios de Lagoa Vermelha ganha cobertura e arquibancada

O governador Eduardo Leite e o secretário de turismo Ronaldo Santini entregaram, no fim de semana, a obra de cobertura da cancha de laço e das arquibancadas do Parque de Rodeios Ítalo Nunes Mondadori, em Lagoa Vermelha. A solenidade foi realizada no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Alexandre Pato e marcou oficialmente a abertura do VII Rodeio Internacional e da XXII Festa Nacional do Churrasco, que se estendem até o domingo (9).

O investimento total na obra foi de quase R$ 8 milhões, dos quais R$ 4,8 milhões foram repassados pelo Estado. Realizados simultaneamente, o Rodeio Crioulo Internacional e a Festa Nacional do Churrasco em Lagoa Vermelha estão entre os eventos mais expressivos do calendário tradicionalista e cultural do Rio Grande do Sul. Com competições emocionantes, programação artística diversa e o já tradicional churrasco gaúcho, a expectativa é de um público superior a 130 mil pessoas - incluindo estrangeiros -, celebrando a riqueza e a hospitalidade do povo gaúcho.

Os eventos vão além de simples celebrações, proporcionando uma imersão nas tradições e costumes gaúchos. A programação inclui competições de laço e gineteada, apresentações de danças folclóricas, shows de música tradicional e uma mostra diversificada de pratos típicos, com o churrasco como grande protagonista.

Economicamente, em 2023, esse e outros eventos tradicionalistas contribuíram para o impacto expressivo de R$ 4,5 bilhões no PIB do Rio Grande do Sul, conforme aponta o estudo A Participação do Tradicionalismo no PIB do RS - pesquisa coordenada pela Universidade Feevale, em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec).

A iniciativa faz parte do programa Avançar no Turismo, que busca a revitalização de parques e praças, a instalação de sinalizações turísticas, a implantação de ciclovias, a pavimentação asfáltica, entre outras obras nos municípios gaúchos. Em 2024, o projeto passou a uma nova fase, com um repasse total de aproximadamente R$ 50 milhões nas diversas regiões do Estado.

O programa funciona sob a modalidade de convênio. Os municípios apresentam os projetos à Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul e, havendo aprovação, há o repasse de recursos para a obra.