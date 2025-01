Festa do Figo completa 50 anos em Nova Petrópolis

Uma tradição da cidade de Nova Petrópolis vai completar 50 anos em 2025. É a Festa do Figo, que ocorre nos dias 8 e 9 de fevereiro na Sociedade Cultural e Esportiva Linha Araripe, no interior do município da Serra Gaúcha. A localidade divide com a Linha Brasil - sendo um ano para cada - a realização da festividade, e será palco do cinquentenário com uma programação variada aos moradores e turistas.

Atualmente, a cidade tem cerca de 55 produtores da fruta, com uma área plantada de 40 hectares. A produtividade é que chama a atenção; este ano, as famílias de Nova Petrópolis devem colher 550 toneladas de figo, que serão destinadas para o consumo in natura, além de estar presente na gastronomia local em pratos doces - como a figada e a cuca, tradicionais da festa - e em salgados. Até chope de figo será oferecido aos visitantes da festa.

A integrante da Comissão Organizadora da Festa do Figo, Gladis Krauspenhar, conta que a festa se transformou nestes 50 anos em vários aspectos, mas mantém um item em específico: a cooperação das famílias para que ela seja realizada anualmente. As duas comunidades do interior dedicam quase 200 pessoas para todo o evento, desde os pontos de comercialização do figo e seus derivados até a parte do almoço - neste caso, são 100 pessoas envolvidas.

A corte da festa, composta pela rainha, Caroline Fenner, e princesas, Cristiele Amanda Reisdoerfer e Nicoli Maiara Oberherr, que esteve em visita ao Jornal Cidades juntamente com a secretária de Agricultura e Meio Ambiente, Denise Maltoni Bino, e o vice-prefeito, Alexandre da Silva, exaltaram o cinquentenário do evento, que integra a programação do Verão no Jardim da Serra Gaúcha na cidade. Para Caroline, é uma forma de incentivar a permanência do jovem no campo. "No meu caso, tenho formação e permaneço na propriedade dos meus pais para ajudá-los. A produção de frutas, em especial o figo, nos faz querer continuar o legado da família", afirmou.

Para Alexandre da Silva, a Festa do Figo fortalece, também, o agroturismo. "Queremos fortalecer as comunidades do interior, e nossa missão é trazer infraestrutura para viabilizar esses eventos pelo interior do município", explica.

Sobre a festa, um dos destaques é a Caminhada do Figo. Por um percurso de 11,5km, os visitantes poderão conhecer as propriedades, passando pro trilhas e estradas do interior. Durante a caminhada, os pomares de figos estarão acessíveis para que as pessoas colham a fruta diretamente do pé.

Além disso, a programação se estende com apresentações culturais, mostra de tratores e máquinas, exposição e comercialização de frutas e produtos coloniais, dentre outros atrativos. A banda Brilha Som será a atração principal dos shows. Um almoço típico alemão também promete entregar sabores da cidade aos visitantes. Pelas redes sociais (@festadofigonp) é possível conferir a programação completa.