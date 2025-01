Pacote de obras de Garibaldi terá inaugurações até março

A prefeitura de Garibaldi planeja entregar 30 obras de infraestrutura até o mês de março deste ano. Os projetos abrangem áreas como saúde, educação, esporte e lazer. O principal objetivo é ampliar o desenvolvimento urbano do município.

Por conta do governo estar no seu segundo mandato, o vice-prefeito Adriano Carniel afirma que o andamento das obras estava em um ritmo acelerado. "No segundo semestre do ano passado, haviam em andamento 84 obras. É esse ritmo que nós queremos manter", afirma. Além disso, está sendo realizada a pavimentação de 17 ruas das áreas urbana e rural do município, com novas tubulações e cabeamento subterrâneo em algumas áreas. Os bairros contemplados na área urbana incluem o Centro, Champanhe, Glória, São Francisco, Santa Terezinha, Alfândega e Tamandaré.

Já na área rural, a nova Ponte de Marcorama, na comunidade de mesmo nome, está sendo construída para auxiliar no escoamento da safra da uva. Com a nova infraestrutura, os condutores terão maior espaço de manobra, diferentemente da antiga, que contava com somente cinco metros.

Na educação, o município da Serra Gaúcha garantiu o direito a todas as crianças ingressarem nas escolas municipais de educação infantil a partir dos quatro anos de idade. O governo pretende dar seguimento às reformas em outras escolas municipais nos próximos trimestres. "A escola Pedro Cattani, que já é uma escola muito importante aqui em Garibaldi, terá o espaço físico dobrado para os alunos", afirma Carniel. Ele reforça o objetivo de ampliar também a área da escola Visconde de Cairu, a fim de melhorar seu acesso.

A escola de educação infantil Semeando o Futuro e a escola municipal de ensino fundamental Nossa Senhora da Glória passarão por reformas que ampliam e modernizam seus espaços, beneficiando as condições tanto de trabalho para os profissionais, quanto para o aprendizado dos alunos.

Os moradores da cidade também ganharam uma novidade, que é a praça Raymundo Carniel, construída desde o início. Por ser um espaço em desuso, recebeu brinquedos novos, gramado e academia pública. Já a antiga praça da Ermida foi totalmente revitalizada, com reformas no chafariz, gramado, iluminação, bancos e lixeiras. "Hoje a população consegue usufruir esses espaços. Nós estamos investindo muito em praça. A gente tá fazendo isso também na praça da Matriz, que é no lado da nossa igreja", comenta Carniel.

Segundo o vice-prefeito, em todas as praças da cidade há um bebedouro multiuso, com disponibilidade de água gelada e quente aos moradores e turistas. Além disso, há um bebedouro para refrescar os pets. A prefeitura inaugurou, neste mês, a primeira quadra de tênis em espaço público do município, localizada no Ginásio Municipal de Esportes. O local conta também com uma praça e um espaço pet. Após a finalização dessas obras, a prefeitura pretende dar continuidade ao cronograma nos próximos trimestres do ano.