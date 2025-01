Vindima terá programação especial em Garibaldi

A cidade de Garibaldi se prepara para dar início ao Veraneio da Vindima 2025. Com uma programação rica em cultura, tradição e enoturismo, a festividade será oficialmente aberta no dia 31 de janeiro, a partir das 18h, na vinícola Vinhos Vaccaro, localizada no interior do município.

A cerimônia de abertura será aberta ao público e contará com momentos que traduzem a essência da cultura vitivinícola da região, como a tradicional pisa das uvas, símbolo do início da colheita. Além disso, apresentações culturais darão o tom do evento, com a participação de artistas locais: Gaiteiros da Escola Musical Center, Valmor Marasca e Orquestra Jovem de Garibaldi.

"O Veraneio da Vindima é uma celebração que representa a essência de Garibaldi, unindo nossas tradições italianas, a beleza das nossas paisagens e a qualidade dos nossos vinhos e espumantes. Convidamos todos a viverem essa experiência única, que reforça a nossa cultura e impulsiona o turismo na cidade," destaca o prefeito de Garibaldi, Sérgio Chesini.

Além da abertura, o Veraneio da Vindima seguirá com diversas atrações até março em estabelecimentos locais, permitindo que turistas e moradores vivenciem a rica cultura vitivinícola da Serra Gaúcha. Entre as atividades programadas, destacam-se: passeios de carretão pelas paisagens deslumbrantes da região; degustações harmonizadas, onde os visitantes poderão apreciar vinhos e espumantes premiados, combinados com a gastronomia local; e experiências práticas, como a participação na colheita e a pisa das uvas, uma oportunidade de se conectar com as tradições italianas que moldam a identidade do município.