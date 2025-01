Edição 2025 da Travessia Torres Tramandaí acontece neste sábado

A tradicional corrida de praia entre as cidades de Torres e Tramandaí, chamada de Travessia Torres Tramandaí (TTT), acontece neste sábado (25). Com previsão de início para às 6h, a organização do evento espera 4 mil atletas - o maior número de inscritos das 19 edições do evento esportivo, de acordo com Paulo Silva, diretor técnico e presidente do Clube de Corredores de Porto Alegre (Corpa).

A prova começa em Torres, com partida na avenida Cristóvão Colombo, esquina com avenida Dom Pedro, próximo à ponte do Passo de Torres. Os participantes deverão estar no local de partida com, no mínimo, uma hora de antecedência do horário oficial da largada (ou seja, 5h), momento quando serão dadas as instruções finais aos corredores. O local de chegada será na Barra de Imbé, no limite do município com Tramandaí.

Além das tradicionais ultramaratona de 84 km e a maratona de 42 km, a edição contará este ano com dois novos percursos: a meia maratona, com trajeto de 21 km, e a corrida de 8,3 km, ambas podendo ser feitas individualmente. "Este ano, a gente criou a meia maratona individual. Essas duas provas somaram 500 (inscritos) a mais para essa dição", comenta Paulo. Ele diz que, pela facilidade de participar individualmente nas quatro modalidades, não há exigência em procurar integrantes para formar duplas ou equipes, fator que contribuiu para o aumento de inscrições.

A TTT foi criada em 2006 em um projeto piloto composta por três equipes com oito pessoas cada. Tem como objetivo o cuidado com a saúde através da diversão e o entretenimento do público. O evento conta com 30 pontos de hidratação com água durante o percurso. Além disso, há sete pontos disponíveis com isotônicos e mais sete com frutas. O evento conta com o suporte de ambulâncias, motos e mais um posto fixo no ponto de chegada.

Para o secretário de Cultura e do Esporte de Torres, Jalmir Blando Ferreira, através do evento a cidade recebe notoriedade em todo o estado, assim como muitos turistas, o que impacta diretamente em sua economia. "A prova tem um impacto importante socioeconômico, porque as pessoas vão ficar hospedadas no município, vão usufruir dos nossos restaurantes, bares e similares. Além da questão esportiva, vão estar comprando material esportivo no comércio local", afirma Jalmir.

A largada da ultramaratona terá duas modalidades: solo e revezamento, divididas entre as categorias feminina, masculina e mista. A primeira modalidade a ter largada é a solo. A partir das 6h30min a corrida será em duplas, às 7h será em quartetos e, por fim, às 7h30min será em octetos.

Já as seguintes provas serão individuais e, assim como a ultramaratona, serão divididas nas mesmas categorias. A maratona de 42 km tem previsão de início às 7h na praia de Curumim, em Capão da Canoa, na guarita 51. A largada da prova de 21 km será também às 7h, porém na praia de Xangri-lá, entre as guaritas 90 e 91. Por fim, às 7h30min inicia a prova de 8,3 km na praia de Santa Terezinha, em Imbé. Todo o percurso será feito pela praia, e o público poderá acompanhar o trajeto, assim como outros atletas que queiram acompanhar o trajeto também podem fazê-lo.

Cada participante receberá um kit contendo itens como brindes, uma camiseta do evento e uma medalha de participação, que será entregue ao fim da prova. Àqueles que correrão em duplas, quartetos ou octetos receberão uma pulseira com um chip e deverão trocar com seus parceiros nos sete pontos de controle de chip.

Os kits podem ser retirados pelos atletas até esta sexta-feira, das 11h às 17h, no Macromix Atacado Xangri-lá. Depois disso, serão disponibilizados na largada em Torres, Curumim, Xangri-lá e em Santa Terezinha.