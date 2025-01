Lajeado faz campanha a fim de arrecadar doações para SC

campanha de arrecadação de doações de itens de higiene pessoal e limpeza para encaminhar para o município de Itapema, em Santa Catarina. Mais de 3,5 toneladas de doações foram arrecadadas e enviadas ao município, que foi atingido por fortes chuvas na última semana A prefeitura de Lajeado, em parceria com a Câmara de Vereadores de Lajeado e o Fórum das Entidades de Lajeado, realizou umapara encaminhar para o município de Itapema, em Santa Catarina. Mais de 3,5 toneladas de doações foram arrecadadas e enviadas ao município,, resultando em alagamentos e danos a residências, pontes e estradas.

Os itens foram arrecadados por meio de doações voluntárias da comunidade em geral e de empresas do município. As doações já estão a caminho de Itapema.

Diversos municípios de Santa Catarina foram atingidos por intensas chuvas e alagamentos durante a última semana. O município do Vale do Taquari demonstrou solidariedade e ofereceu apoio em retribuição à ajuda recebida de diversos municípios do estado vizinho durante as cheias de maio. O prefeito de Itapema, Alexandre Xepa, entrou em contato com a prefeita de Lajeado, Gláucia Schumacher, e solicitou apoio com itens de higiene pessoal e limpeza. A prefeitura se reuniu com entidades e clubes de serviço no sábado (18), e criou a campanha "Lajeado em Ação por SC"

A arrecadação de itens foi realizada no ginásio ao lado da Escola Porto Novo, no bairro Carneiros. Em dois dias de arrecadação, foram mais de 8 mil itens arrecadados que somam 3,6 toneladas de doações.

O coordenador da Defesa Civil de Lajeado, Marcelo Maya, ressalta que a campanha foi em solidariedade ao estado vizinhos, mas também para retribuir o apoio recebido em maio. "Recebemos de fora as doações, especialmente de nosso estado vizinho de Santa Catarina e vimos o quanto foi importante. Essa foi uma forma de dizer que também estamos prontos para apoiá-los quando precisarem. Consideramos que o resultado para uma campanha realizada em poucos dias foi muito bom e agradecemos o apoio da comunidade. A campanha foi curta porque eles precisavam destes itens o mais breve possível. Agora, o nosso caminhão já está a caminho de Itapema", esclareceu.