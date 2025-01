Caxias do Sul registrou quatro episódios de granizo em 30 dias

O granizo costuma trazer dor de cabeça para os agricultores da região da Serra, especialmente nos meses de primavera. Porém, somente nos últimos 30 dias, ocorreram quatro episódios severos no interior do município de Caxias do Sul, acarretando prejuízos para produtores de frutas como ameixa, cáqui, uva e pêssego. Os casos aconteceram nas localidades de Bevilacqua, Terceira Légua, Segunda Légua e Fazenda Souza.

De acordo com o engenheiro agrônomo da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SMAPA), Thales Bordignon Milanesi, a ocorrência do fenômeno no verão tem sido cada vez mais frequente, e os prejuízos também. "As telas de proteção auxiliam no enfrentamento do problema, mas não se tem 100% de eficácia em terrenos muito inclinados, como é comum na região", explica.

Nesta segunda-feira (20), o titular da pasta, Rudimar Menegotto, visitou a propriedade do agricultor Dalvi Vicenzi, em Bevilacqua, próximo a Fazenda Souza, onde o granizo devastou 1,5 hectare de pomar de ameixa da variedade Letícia. O evento ocorreu na quinta-feira (16) e durou 10 minutos, segundo o agricultor. A fruta estava quase pronta para ser colhida e o pomar tinha alcançado uma produtividade recorde, de cerca de 50 toneladas (mais de 40 ton por hectare).

Vicenzi e o filho Uiderle tentam colher algum fruto que tenha se salvado dos estragos, porém as perspectivas não são nada boas. "A perda se aproxima de 100%. As pedras de gelo fizeram muitos danos nos frutos. Infelizmente, quase toda produção perdeu o valor comercial", lamenta Vicenzi. A família também produz cáqui, cujo pomar foi igualmente atingido pelo granizo.

Uma alternativa para amenizar o problema, segundo Menegotto, seria a instalação do sistema antigranizo na região. "É uma tecnologia inovadora, que já foi implantada em quinze municípios de Santa Catarina, onde existe um convênio com a Secretaria Estadual da Agricultura. O sistema usa iodeto de prata, que diminui de tamanho ou até elimina as pedras de gelo antes que elas atinjam as plantações. A queima do iodeto de prata é feita por um gerador. Para saber quando ligar o equipamento, é preciso monitorar o tempo através de radar", diz.

Para o projeto avançar, uma reunião entre representantes dos municípios da região será realizada em Caxias do Sul no próximo dia 7 de fevereiro. "Precisamos investir em ações que possibilitem ao agricultor conviver com os extremos do clima, para viabilizar a produção agrícola. Por isso, estamos trabalhando para implementar esta alternativa", defende o secretário.