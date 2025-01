Tecnovates e Rede Divina Providência oficializam parceria para integrar hub

O Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari (Tecnovates), da Univates, oficializou uma parceria com a Rede de Saúde da Divina Providência para integrar o Hub Tecno Saúde. A colaboração foi formalizada por meio da assinatura de termo de associação. Gestores das duas instituições participaram de uma apresentação oficial e visita às obras do Hub Tecno Saúde - uma iniciativa voltada para o desenvolvimento de tecnologias inovadoras na área da saúde.

A Rede de Saúde da Divina Providência é mais um conjunto de hospitais a integrar o Hub Tecno Saúde do Tecnovates, uma iniciativa em implantação, conforme projeto aprovado pela Financiadora de Estudos e Pesquisas (Finep). O hub pretende estimular o surgimento de novas startups e a formação de empreendedores dedicados às tecnologias para a área da saúde, além de oferecer suporte para o desenvolvimento de produtos e serviços, e o aprimoramento de processos e capacitação de recursos humanos.

De acordo com a gestora do Tecnovates, Cristiani Reimers, a parceria é fundamental para construir propostas de inovação na área da saúde e em demais áreas interligadas com a universidade. Durante o encontro, Reimers detalhou aos gestores da rede um rol de benefícios a serem usufruídos pelos colaboradores dos hospitais e todas as possibilidades de interação com a pesquisa científica e com o ecossistema de inovação do Parque.

A estrutura do hub, no prédio 16 da Univates, incluirá coworking, um hospital de simulação e um FabLab para o desenvolvimento de tecnologias. O Hub Tecno Saúde segue em expansão, e novas instituições e empresas, especialmente das áreas de saúde, engenharia e tecnologia, devem integrar-se ao empreendimento nos próximos meses.