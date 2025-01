Concretagem de ponte em Rio Grande tem data de início definida

A concretagem de um dos blocos de fundação da ponte Wilson Mattos Branco, que conecta a Ilha dos Marinheiros às demais regiões de Rio Grande, no Sul do Estado, já tem data estimada para iniciar. De acordo com a titular do Gabinete de Programas e Projetos Especiais, Giovana Trindade, o serviço está programado para este sábado (18), podendo haver mudanças no cronograma devido a condições climáticas desfavoráveis.

Interditada desde maio que já apresentou um afundamento de 80 centímetros, foi necessário incluir esse serviço para garantir a estabilidade da estrutura e viabilizar a continuidade das obras de recuperação. , a estrutura tem recebido intervenções, como a dragagem ao redor da ponte, para garantir sua estabilização. A concretagem, orçada em R$ 304 mil, não estava contemplada no contrato inicial. No entanto, diante do estado crítico da ponte,, foi necessário incluir esse serviço para garantir a estabilidade da estrutura e viabilizar a continuidade das obras de recuperação.

A concretagem será executada por uma equipe especializada de mergulhadores, que utilizará caixas metálicas fixadas no fundo do leito para receber o novo concreto, lançado por bombas e conduções específicas, disponibilizadas pela empresa contratada. O concreto utilizado é formulado para aderir ao bloco e, ao mesmo tempo, expulsar a água das caixas, formando uma estrutura sólida ao redor da fundação, mesmo em ambiente subaquático.

A prefeitura ainda reforça para que não haja trânsito, inclusive de pedestres, na ponte. O serviço de balsa deve operar normalmente durante a realização da concretagem, não afetando a travessia de moradores e turistas.