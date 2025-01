Reuniões em Novo Hamburgo têm foco no transporte público

Desde o início de 2025 foram realizadas três reuniões entre a prefeitura de Novo Hamburgo e a Viação Santa Clara (Visac), concessionária responsável pelo sistema de transporte coletivo do município. Nesta semana, o encontro envolveu a Procuradoria-Geral do Município (PGM), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano, mais a Companhia Municipal de Urbanismo (Comur) com o objetivo de promover uma dupla diligência nos números reais da operação.

A empresa também apresentou formalmente um relatório de demandas pontuais que visam possibilitar uma maior clareza sobre o estágio atual do sistema. Com isso, o governo pretende encerrar o capítulo que envolve reclamações da concessionária por falta de detalhamento nos dados da operação por parte da cidade do Vale do Sinos.

A avaliação foi positiva, conforme explica o procurador-geral Vanir de Mattos. "Conseguimos fazer um bom alinhamento. A partir de agora foi marcado uma próxima reunião para segunda-feira (20) que vem, quando nós pretendemos chegar a um percentual de 60% ou 70% daquilo que é possível melhorar o sistema e depois, ao final teremos a reunião do gabinete do prefeito Gustavo Finck para passar tudo que nós conseguimos avançar", projeta.

Com as mudanças propostas pela reforma administrativa promovida pelo Executivo municipal, muitos setores e serviços passam por mudanças significativas em sua organização. Um deles também é a PGM. "Embora seja um órgão de representação judicial e administrativa da prefeitura, nós temos como planejamento e meta desta gestão, deixar de ser somente um órgão consultivo para ser muito participativo na gestão de conflitos entre os operadores do sistema, e seja não só com os operadores do sistema de ônibus, mas também com qualquer contratado", exemplifica Mattos.