Valor da tarifa de ônibus em Gravataí é reajustado para R$ 6,00

As tarifas do transporte coletivo urbano e suburbano do município de Gravataí foram reajustadas nesta quarta-feira (1). O valor da tarifa para o transporte coletivo de passageiros por ônibus nas linhas municipais urbanas e suburbanas foi estabelecido em R$ 6,00 Para o transporte seletivo, o valor será de R$ 10,00 .

O valor representa um aumento de R$ 1,50 no valor atual da tarifa para os passageiros, que até o dia 31 de dezembro era de R$ 4,50. Segundo a prefeitura da cidade da Região Metropolitana, o reajuste faz parte de um conjunto de medidas para a modernização e qualificação do sistema de transporte público na cidade. A Prefeitura informa que os valores foram definidos após análise técnica e diálogo com o Conselho de Mobilidade Urbana, realizada no final de 2024