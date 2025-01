Hospital de São Jerônimo terá verba para serviço de hemodiálise

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), assinou nesta terça-feira (14) convênio com o Hospital Regional de São Jerônimo para a adequação do serviço de hemodiálise. O investimento estadual na obra será de R$ 1,1 milhão e permitirá o atendimento a cerca de 80 pacientes por mês.

O hospital busca com esse novo serviço atender pacientes que necessitam desse atendimento e hoje precisam se deslocar para outras cidades. O local será referência para os municípios de Arroio dos Ratos, Barão do Triunfo, Butiá, Charqueadas, General Câmara, Minas do Leão e Triunfo, além de São Jerônimo. A obra - em uma área de 280 metros quadrados - contará ainda com uma contrapartida de R$ 415 mil por parte da entidade.

Presente ao evento de assinatura do documento no hospital, a secretária Arita Bergmann falou do trabalho em prol da qualificação do atendimento. "Estamos num espaço onde as forças das lideranças dessa comunidade e desta região estão unidas na busca de soluções para organização do Sistema Único de Saúde (SUS)", ressaltou.

O prefeito de São Jerônimo, Júlio César Prates, em sua fala, lembrou que atualmente os pacientes da região precisam ir a Guaíba ou Santa Cruz do Sul para esse procedimento. Por parte do hospital, o superintendente Everton Luiz Meyer Morais enfatizou que a hemodiálise era um desejo e uma necessidade de muitos anos. "Com esse projeto, teremos aqui um serviço que vai atender a necessidade desses pacientes, que vão poder ficar na região e não ter essa perda de tempo do deslocamento até três vezes por semana", relatou.

Na oportunidade, também foi firmado um novo termo aditivo ao contrato de prestação de serviços do hospital pelo SUS. O documento passa a prever um repasse anual à entidade no valor de aproximadamente R$ 32,9 milhões, dos quais R$ 10,1 milhões em repasses estaduais e o restante oriundos de verbas federais.

Como novidade em relação ao contrato anteriormente vigente, ele passa a incluir a habilitação e qualificação de 38 novos leitos de Enfermaria Clínica de Retaguarda que, somados aos 20 leitos já existentes, totalizam 58 leitos para esta finalidade. Há também a adesão do hospital ao Programa Mais Acesso a Especialistas (PMAE), com a inclusão de 2.280 procedimentos por ano.