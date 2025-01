Canoas vai instalar sistema para monitoramento do nível das águas

O secretário municipal da Defesa Civil e Resiliência Climática de Canoas, Herbert Poersch , e o CEO da empresa TideSat, Douglas Bueno Leipelt, realizaram uma vistoria técnica em diferentes pontos da Praia do Paquetá, no bairro Mato Grande, para preparar a instalação de um novo sistema de monitoramento do nível da água no local, banhado pelos rios Jacuí e dos Sinos. O novo equipamento fará a medição do nível da água de hora em hora por meio da técnica de refletometria por GPS e será instalado nos próximos dias.

O sensor mede o sinal GPS de satélites e também o mesmo sinal refletido na água, determinando o nível a partir da diferença entre os dois sinais. Com isso, o equipamento não precisará ser instalado diretamente dentro do rio; ele será posicionado no alto de um poste próximo à margem, ficando seguro em caso de cheias. Os dados serão enviados diretamente para a Defesa Civil, que poderá fazer o monitoramento à distância.

De acordo com o secretário, a instalação do equipamento faz parte do contrato que a prefeitura já tem firmado com a MetSul Meteorologia, empresa que fornece previsões climáticas para o município. "(a praia do) Paquetá é um dos símbolos da nossa cidade e também um dos símbolos do que aconteceu no ano passado. Este novo sistema é uma ferramenta importante para o nosso trabalho, antes alguém tinha que vir aqui verificar pessoalmente o nível da água e agora a gente vai poder ver online", disse.

Poersch destaca ainda que há planos do município de ampliar o sistema para efetuar uma medição mais precisa em diferentes pontos dos dois rios. A previsão, segundo a empresa, é de que em torno de 20 dias o sistema esteja em operação para a prefeitura.