Em Brasília, prefeito de Canoas busca a liberação de recursos

O prefeito de Canoas, Airton Souza, esteve em agendas em Brasília com diferentes órgãos federais em busca de recursos para o município. Airton e o secretário municipal da Fazenda, João Batista Portela Pereira, reuniram-se durante a manhã com a secretária-adjunta de Recursos Hídricos da Secretaria Especial do Programa de Aceleração do Crescimento da Casa Civil, Cristiane Collet Battiston e discutiram o acesso da administração municipal de Canoas aos recursos do Fundo para as Obras de Proteção contra Cheias no Rio Grande do Sul.

O Fundo foi criado pelo governo federal por meio de medida provisória, publicada em 11 de dezembro. A medida estabelece um fundo para apoiar a requalificação e a recuperação de infraestruturas nas áreas afetadas por eventos climáticos extremos e apoiar empreendimentos de infraestrutura relacionados à mitigação e à adaptação às mudanças climáticas. A cidade da Região Metropolitana teve 60% do território invadido pelas águas em maio, sobretudo no lado oeste.

Airton e Portela também reuniram-se com o diretor do Departamento de Regulação da Mobilidade e Trânsito Urbano do Ministério das Cidades, Marcos Daniel Souza dos Santos, e trataram sobre o financiamento de ações para beneficiar o sistema de mobilidade urbana da cidade. Santos expôs os mecanismos de financiamento disponibilizados pelo governo federal para o setor que podem ser utilizados pela administração municipal.

Durante a viagem a Brasília, ainda ocorreram reuniões com representantes dos ministérios da Educação e da Saúde, em que foram discutidas medidas para a implantação de melhorias no Hospital Universitário. A ideia é que sejam liberados recursos voltados à qualificação da casa de saúde.