Moradores de cidades da região da Serra Gaúcha terão desconto nos passeios na Maria Fumaça

A tradicional campanha "Eu Sou Daqui" está confirmada em 2025 pela Giordani Turismo. De 15 de janeiro a 31 de março, moradores de 41 cidades próximas à Bento Gonçalves têm 50% de desconto no ingresso de dois dos principais atrativos da região: Maria Fumaça - Trem do Vinho e Parque Cultural Epopeia Italiana. A lista está disponível no site da empresa (giordaniturismo.com.br

Neste ano a campanha volta a ter caráter beneficente e destinará parte do valor arrecadado nos bilhetes para a Associação Integrada do Desenvolvimento do Down (AIDD), de Bento Gonçalves. Para adquirir o ingresso com a tarifa especial (R$ 128,50 por passageiro) é necessário apresentar comprovante de residência recente no momento da compra, que pode ser efetuada presencialmente ou na Central de Atendimento. Crianças com até 5 anos estão isentas.

A Maria Fumaça - Trem do Vinho percorre 23 quilômetros de trilhos passando pelas cidades de Bento Gonçalves, Garibaldi e Carlos Barbosa (ou rota inversa). Dentro dos vagões e também nas estações acontecem apresentações artísticas da cultura ítalo-gaúcha, além de degustação de vinhos, espumantes e sucos produzidos na região.

Já no Parque Cultural Epopeia Italiana o visitante tem a oportunidade de viver e sentir, através da história real do casal, Lazaro e Rosa, o cotidiano dos imigrantes italianos na época de 1875, ano da chegada dos primeiros viajantes na região. São nove ambientes montados em dois mil metros quadrados de área construída que retratam aspectos da vida na Itália, passando pela viagem ao Brasil, e por fim, a adaptação no novo continente.

As cidades contempladas com o desconto:

André da Rocha

Antônio Prado

Barão

Bento Gonçalves

Boa Vista do Sul

Camargo

Carlos Barbosa

Casca

Caxias do Sul

Ciríaco

Coronel Pilar

Cotiporã

David Canabarro

Fagundes Varela

Farroupilha

Flores da Cunha

Garibaldi

Guaporé

Ipê

Marau

Monte Belo do Sul

Muliterno

Nova Alvorada

Nova Araçá

Nova Bassano

Nova Pádua

Nova Prata

Nova Roma do Sul

Pinto Bandeira

Protásio Alves

Santa Tereza

Santo Antônio do Palma

São Domingos do Sul

São Marcos

São Valentim do Sul

Serafina Corrêa

Vanini

Veranópolis

Vila Flores

Vila Maria

Vista Alegre do Prata