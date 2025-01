Orquestra de Barão fará concertos em três países da Europa em janeiro

A Orquestra de Barão, sob a regência do maestro Lucas Eduardo Grave, e com a participação do cantor e gaiteiro Thomas Machado, fará uma turnê por países da Europa a partir de 14 de janeiro. O grupo realizará sete concertos, iniciando pela Alemanha, passando por Áustria e Suíça, até o dia 28. O projeto da nova turnê também celebra os 200 anos da imigração alemã no Brasil, comemorados em 2024.

É a primeira vez que Thomas Machado viajará para a Europa. O cantor confessa estar sentindo "um friozinho na barriga" com a possibilidade de levar a música e a cultura gaúcha para a Europa. "É uma expectativa muito grande, eu nunca imaginei poder realizar esse sonho tão cedo, de poder levar a música gaúcha para fora do meu estado e do pais".

Thomas destaca que o convite surgiu após o show beneficente "Pra sempre Sertanejo - Solidário", realizado pela Orquestra Henrique Uebel, de Teutônia, em benefício das escolas atingidas pela enchente de maio de 2024, em Estrela. "Os ensaios estão sendo muito legais, já estamos bem entrosados e tenho certeza de que vai ser um belo espetáculo que o público europeu vai poder prestigiar", completa.

Já para a Orquestra de Barão, esta é a terceira viagem internacional. As anteriores foram na América do Sul, em 2017 (Argentina, Uruguai e Chile), e na Europa, em 2023 (Alemanha, França e Áustria). De acordo com o maestro, realizar a turnê é motivo de orgulho para a orquestra. "Representa não apenas o reconhecimento do trabalho que desenvolvemos, mas também a chance de levar a riqueza da nossa música brasileira para novos públicos e países".

Grave acrescenta que a presença de Thomas Machado enriquece o projeto. "Ele é um artista que carrega em sua essência o que há de mais autêntico na nossa cultura e tê-lo conosco será uma forma de unir a música tradicional gaúcha à música instrumental de orquestra", completa.