Trecho da ERS-786, no Litoral Norte, será duplicado

O governador em exercício Gabriel Souza promoveu uma série de reuniões na sede da Operação Verão Total, em Tramandaí, e assinou convênio entre o Estado e o município para a esperada duplicação de um trecho da rodovia ERS-786. A extensão está situada entre a avenida Minas Gerais e a ERS-030 (avenida João de Magalhães).

O projeto de duplicação abrange aproximadamente 1,5 km da rodovia e contará com um investimento total de R$ 15,22 milhões. Desse total, R$ 14,28 milhões serão destinados pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt), enquanto a Prefeitura de Tramandaí contribuirá com R$ 947 mil.

Luciano Faustino, diretor-geral do Daer, enfatizou a relevância da obra. "Essa infraestrutura é crucial para melhorar a mobilidade na nossa região, que tem apresentado um desenvolvimento notável nos últimos anos. A parceria entre o Estado e o município certamente impulsionará ainda mais a economia e o turismo na região do litoral norte", disse.

O prefeito eleito de Tramandaí, Juarezinho Marques, também expressou sua empolgação com o investimento. "É com grande felicidade que inicio meu mandato com a realização de investimentos significativos, resultantes da colaboração com o governo do Estado. Estou convencido de que a duplicação da ERS-786 será um marco no desenvolvimento de Tramandaí e trará ainda mais oportunidades para toda a zona sul", complementou.

A responsabilidade pela licitação e contratação da empresa para a execução dos serviços ficará a cargo da prefeitura de Tramandaí, enquanto o Daer supervisionará e fiscalizará a obra.