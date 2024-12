Trecho da Av. Paraguassú, em Imbé, será inaugurado no verão

O trecho do lote um da duplicação da Paraguassú, em Imbé, no Litoral Norte, tem previsão de ser liberado ao trânsito em janeiro, durante o verão. Os trabalhos na trecho da via, uma das mais importantes para circulação dentro do município, consistem em terminar o restante da segunda camada de asfalto da pista leste, entre a avenida Dom João VI e a rótula da avenida Caxias do Sul, implementar quatro faixas elevadas e concluir as sinalizações para o trânsito. De acordo com o engenheiro da secretaria municipal de Obras e Viação, José Augusto Henkin, 90% das obras do primeiro lote estão concluídas.

"Estamos em reta final, falta a segunda camada do asfalto, concretizar faixas elevadas e sinalizações para aumentar a segurança, porque a gente colocou placa de 50 km/h, mas os carros estão ultrapassando a velocidade", explica o engenheiro. Ele ainda comenta que as obras no primeiro trecho não intensificarão o fluxo do transito, porque a pista do lado oeste estará liberada para o trânsito durante o período, sobretudo, do Natal e do Ano Novo, quando a maioria dos veranistas começam a chegar à cidade.

O segundo trecho das obras, que ficam na avenida Osório, no Centro, está finalizado. Já o terceiro lote está com 70% das operações concluídas, no terceiro lote,. Esse trecho contempla intervenções entre a avenida José Elizeu Feliciano, em Mariluz, e a Travessa 5, em Albatroz. De acordo com o engenheiro, a construção de empreendimentos irregulares impede o término da duplicação com calçamento em pedra irregular de duas quadras do trecho. "Estamos com dificuldades em avançar nas reformas, porque tem alguns espaços tomados pelas construções, mas a prefeitura já notificou judicialmente os proprietários e estamos aguardando", comenta.

Segundo ele, essas questões tornam difícil uma projeção sobre o fim das obras de duplicação da rodovia. "Assim que estiver liberado, nos fazemos as operações, mas não depende de nós. Isso é serviço para 60 ou 90 dias", diz. Ele informa que provavelmente as melhorias não estarão finalizadas para o verão de 2025.

De acordo com a prefeitura, durante os finais de semana na alta temporada, Imbé recebe, em média, 200 mil pessoas. E para o Réveillon e Carnaval a expectativa de público de 350 mil. "Os turistas já vão perceber essa grande diferença neste verão. No Centro, antigamente era uma tranqueira agora o trânsito está fluindo e está livre. Dobrou o número de faixas e facilitou bastante a vida dos visitantes e moradores", analisa o engenheiro.

No total, as reformas na via do Litoral Norte contemplam 2,6 quilômetros que vai da avenida Ovídio Barbieri, no balneário Ipiranga até as avenidas Paraguassu e Caxias do Sul, no Centro. As construções vão custar cerca de R$ 15 milhões, em valores repassados pelo governo estadual.