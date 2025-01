Saiba quais serão as atrações do Réveillon 2025 de Torres

Com a expectativa de receber 500 mil pessoas na Praia Grande, Torres tem a programação definida para a noite que marca a chegada de 2025. A cidade do Litoral Norte gaúcho já tem movimentação intensa desde o Natal, com a chegada de turistas e veranistas. As primeiras apresentações iniciam às 20h30.

Reconhecida como a Capital Nacional do Balonismo, a cidade terá como primeira atração o DJ Balonito, mascote do Festival Internacional de Balonismo de Torres, a partir das 20h30. Às 21h, acontece o Night Glow, um show de luzes protagonizado pelos balões na beira da praia. A atração ocorrerá se as condições do tempo estiverem favoráveis.

Às 21h45 ocorre o primeiro show, com a cantora Lilly. Já às 23h, para agitar o público e esperar pela virada do ano, os gaúchos da Acústicos e Valvulados cantam clássicos do rock gaúcho. A queima de fogo, a meia-noite, deve durar 15 minutos, uma das maiores do Rio Grande do Sul.

A atração principal para a chegada de 2025 será o cantor pop gaúcho Vitor Kley. Ele sobe ao palco para cantar sucessos da carreira, como O Sol, Morena, Pupila, dentre outras. A programação se encerra com o DJ Berzz, a partir da 1h30.

A prefeitura de Torres afirma que montou um esquema de organização para receber milhares de pessoas na festa da virada. Um posto foi montado na rua Almirante Barroso com a avenida Beira-Mar, unindo a Secretaria Municipal de Saúde, Brigada Militar e Polícia Civil para auxiliar durante a festividade.