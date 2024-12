Praça de Pelotas ganha esculturas de personagens de histórias em quadrinhos

Foi inaugurada na praça Coronel Pedro Osório, em Pelotas, as esculturas das personagens de história em quadrinhos Mafalda e Betinho. As estátuas ficam em frente a Biblioteca Pública. Esculpidas pelo artista argentino, Pablo Irrgang, as duas esculturas buscam incentivar a leitura às crianças e criar um novo ponto turístico na cidade, homenageando Quino, argentino criador da Mafalda, e André Macedo, pelotense que criou o Betinho.

A inauguração marca os 60 anos da Mafalda e os 40 do curso de Letras da Universidade Federal de Pelotas (UFPel), hoje Curso de Letras e Comunicação (CLC). Paula falou sobre o dia que recebeu essa ideia no gabinete da professora do CLC, Luciane Martins. Pelotas é a segunda cidade no País a contar com uma escultura da Mafalda, a única em um espaço público. Em São Paulo, a imagem confeccionada por Irrgang se encontra em uma livraria. A personagem tem sua estátua em 12 lugares diferentes pelo mundo.

O cartunista André Macedo agradeceu pela homenagem e destacou a honraria de ter seu personagem ao lado de um ícone como a Mafalda. "Essa é a coisa mais importante na minha vida como cartunista. Já recebi reconhecimentos e prêmios pelo meu trabalho, mas a estátua de um personagem meu, exposta em frente à Biblioteca Pública, na praça, ao lado de uma figura tão icônica quanto a Mafalda, realmente é algo único", disse.

O escultor argentino Pablo Irrgang destacou o incentivo à leitura que as esculturas têm, sendo instaladas em frente à Biblioteca. "Para mim é uma honra materializar o Betinho e a Mafalda pois são personagens queridos pelas pessoas e ajudam a refletir sobre a vida. Quando o conhecimento e a leitura são incentivados, as más ideias não crescem nas nossas cabeças, então só tenho a agradecer por este momento", disse.