Ceia de Natal pode ter variação de R$ 518 em Pelotas

O Procon de Pelotas realizou em dezembro a pesquisa de preços dos principais produtos consumidos na ceia de Natal no município. Para o levantamento, a cargo do Serviço de Educação ao Consumidor, foram consultados seis estabelecimentos de revenda na cidade sobre os valores das aves, panetones, espumantes, sidras, compotas, castanhas, nozes, frutas secas e cristalizadas, refrigerantes e bombons.

De acordo com a pesquisa, os valores das aves mais consumidas na ceia de Natal variam de acordo com a marca e com eventuais edições especiais, com preço médio de R$ 29,00, menor valor de R$ 11,00 e maior de R$ 47,00. Da mesma forma, a variação nos preços do panetone ocorre pelos diferentes pesos, marcas, sabores e embalagens encontrados.

Item que costuma ser bastante procurado pelas famílias, as aves natalinas apresentaram uma das principais variações de preço. Na pesquisa do Procon, o maior preço encontrado foi de R$ 46,98, enquanto o menor bateu R$ 10,97, uma diferença de 428,25% entre ambas. As frutas cristalizadas também tiveram uma grande variação, com o quilo entre R$ 19,90 e R$ 116,90 - mais de 587% entre os dois. Se somados todos os itens pesquisados - ave natalina, panetone, espumante, filtrado e sidra, compotas de doces, castanha do pará, castanha de caju, frutas cristalizadas, frutas secas, caixa de bombons e refrigerante 2l - o custo pode variar de R$ 132,52, na versão mais barata, a R$ 650,79, na versão mais cara.

O Procon orienta a população para planejar o cardápio da ceia com antecedência e sugere que seja feita uma lista dos itens que precisam ser comprados nos supermercados, estabelecendo limite para gastos e atenção à validade do produto, forma de armazenamento e informações sobre a procedência e registro de inspeção. Por fim, não deixar de exigir nota fiscal, pois é o documento fundamental para formalizar eventuais reclamações.