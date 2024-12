Prefeitura de Rio Grande prorroga contrato com empresa do transporte público

A prefeitura de Rio Grande confirmou nesta semana a renovação, por mais seis meses, da permissão da Transpessoal para a execução do serviço de transporte coletivo na cidade, válida a partir do dia 1º de janeiro. A renovação foi negociada pela Secretaria de Mobilidade, Acessibilidade e Segurança após a empresa comunicar oficialmente que não teria interesse em manter o serviço nas mesmas condições após o término do contrato em 31 de dezembro.

Considerando o contexto apresentado no documento enviado da empresa, como o de déficit mensal aproximado de R$ 300 mil, a prefeitura buscou uma solução para a manutenção do transporte a partir do início de 2025, de modo que o usuário não seja impactado já que não haverá aumento de tarifas. Visando o reequilíbrio das condições financeiras da empresa, o Executivo optou por destinar recursos do Fundo Municipal de Trânsito e Transporte para viabilizar a continuidade da atividade, modelo que foi aceito pela empresa.

Com o acordo, no mês de dezembro estão sendo destinados à empresa R$ 700 mil, oriundos do Fundo e, ao longo dos seis primeiros meses de 2025, serão fornecidos R$ 70 mil reais mensais, totalizando R$ 420 mil.

"Nós estamos trazendo uma responsabilidade, sob nossa gestão ainda, de viabilizar um maior equilíbrio financeiro para a continuidade da permissão da empresa, e que não vai para o usuário, não tem reajuste de tarifa. O que há é um ajuste, um reequilíbrio do sistema, com base em todos os cálculos, para essa contrapartida da continuidade do serviço", avalia o secretário Anderson Castro.