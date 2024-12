Passagem de ônibus em São Leopoldo é reajustada para R$ 5,25

A partir do domingo (15), a tarifa de ônibus das linhas urbanas no município de São Leopoldo terão com novos valores. Devido à calamidade enfrentada com a enchente no mês de maio e seus reflexos, como o aumento dos insumos e o reajuste salarial dos trabalhadores, a prefeitura afirma que foi "indispensável a adequação da tabela de valores".

O Consórcio Operacional Leopoldense (Coleo), empresas que operam o transporte coletivo no município, solicitou o reajuste da tarifa técnica calculada em R$ 6,92, mas a prefeitura analisou e entendeu que o aumento de 38,4% representaria um custo excessivo aos usuários do transporte público, autorizando o reajuste em 5%, de R$ 5,00 para R$ 5,25. O valor abaixo do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM), que no acumulado é de 6,33% nos últimos 12 meses.

De acordo com o diretor de Mobilidade da Semurb, Rafael Pazinato, "a prefeitura sempre se empenhou em fomentar a democratização do transporte coletivo, garantindo maior acessibilidade, qualidade e eficiência no serviço, de forma a atender às necessidades da população e promover a inclusão social por meio de um sistema mais justo e sustentável", afirmou.