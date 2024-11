Ônibus de São Leopoldo terão novo sistema até março

O transporte público de São Leopoldo passa a contar com um sistema de bilhetagem e monitoramento inovador, com a implementação de um novo equipamento tecnológico. O projeto envolve o Consórcio Operacional São Leopoldo (COLEO) e a empresa paulista Transdata.

O novo sistema inclui, entre outras melhorias, a possibilidade de adicionar créditos rapidamente, sem necessidade de ir de forma presencial aos locais de recarga. A instalação dos equipamentos nos ônibus da cidade será concluída até março.

A fase de implementação do novo sistema será gradual, com o recadastramento e a troca de cartões sendo feitos inicialmente para pessoas idosas e com deficiência. Nos próximos dias, os usuários acima de 60 anos começarão a receber os novos cartões, seguidos por pessoas com deficiência e, até dezembro, as empresas de vale-transporte. Os estudantes receberão os cartões até fevereiro do ano que vem.

O novo sistema inclui o uso de um aplicativo que permitirá aos usuários monitorar em tempo real a localização dos ônibus, consultar horários e otimizar o planejamento de suas viagens. O aplicativo também contará com recursos de roteirização, permitindo que os passageiros escolham o trajeto mais rápido e seguro até o seu destino.

A Transdata, empresa responsável pela implementação da tecnologia, traz mais de 30 anos de experiência no setor de mobilidade e um portfólio de mais de 600 projetos. A empresa é conhecida por sua capacidade de integrar soluções inovadoras em sistemas de transporte, como o controle em tempo real dos veículos e a oferta de múltiplos meios de pagamento.