Santa Maria terá oferta de voos para Florianópolis a partir de março

O Aeroporto Regional Brigadeiro Cherubim Rosa Filho, de Santa Maria, contará com voos diários para Florianópolis-SC do dia 30 de março. A partir das ações locais para possibilitar a ampliação da malha aérea do município, a Voepass, empresa filiada à Latam Airlines, manterá a linha Santa Maria - Florianópolis, ampliando a oferta de voos de três para sete dias por semana.

Os voos partirão de Florianópolis rumo à Santa Maria no final da tarde. A tripulação e a aeronave pernoitam na cidade e retornam para a capital catarinense na manhã seguinte. A rota que liga a cidade gaúcha à Ilha da Magia iniciou em 27 de maio de 2023 e, até o final de 2023, movimentou mais de 9,1 mil passageiros.

"É com muita alegria que recebemos a notícia de que a Voepass atendeu ao pedido da Prefeitura e, considerando a demanda, não apenas manterá a linha Santa Maria - Florianópolis, mas tornará este voo diário. Mesmo diante de desafios, como as restrições de pista que impossibilitam a operação de aeronaves maiores, mantemos o compromisso de conectar a região central do Estado com os principais destinos do país, impulsionando o desenvolvimento regional. Nossa equipe atua para garantir operações seguras a qualquer hora e turno, reafirmando nosso papel como um importante elo de conexões no Rio Grande do Sul", destaca a secretária de Desenvolvimento Econômico e Turismo, Ticiana Fontana

Além de Florianópolis, a malha aérea do município mantém conexões com Porto Alegre e Campinas, ambas pela companhia Azul Linhas Aéreas. Atualmente são quatro voos semanais para o Aeroporto Internacional Salgado Filho, na capital gaúcha, às segundas, quartas, sextas-feiras e domingos. Os voos para o Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas, ocorrem três vezes por semana, às terças, quintas e sábados.