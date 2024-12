Câmara aprova subsídio na passagem de ônibus em Caxias

O subsídio tarifário ao transporte coletivo urbano de Caxias do Sul foi aprovado pela Câmara Municipal, em votação realizada na semana passada. A medida permitirá que a prefeitura reduza o valor da cobrança da tarifa urbana aos usuários que optarem pelo pagamento com o cartão de pessoa física Caxias Urbano para R$ 5,45 pelo trecho. A tarifa técnica calculada p para o exercício 2025 é de R$ 7,75.

A diferença de R$ 2,05 será paga pelo município, por meio do subsídio no valor de R$ 10,3 milhões, a fim de evitar onerar ainda mais a população. A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade atesta que mais de 94% dos usuários optam pelo cartão Caxias Urbano como ferramenta preferencial para o pagamento. A tarifa estudantil será de R$ 3,75.

A tarifa do vale-transporte será de R$ 6,80. Já a Tarifa Verde, nos horários de entre pico, das 9h às 11h e das 14h às 16h, será de R$ 4,45. A Tarifa Verde só está disponível às pessoas que pagarem com o cartão de Caxias Urbano. Estas tarifas entrarão em vigor a partir de 1º de janeiro de 2025.

Além do subsídio destinado ao cálculo tarifário, outro subsídio de R$ 3,5 milhões foi aprovado para ampliar o acesso do transporte público às pessoas em situação de vulnerabilidade social, à ampliação do sistema Porta a Porta e aos residentes nos distritos de Fazenda Souza, Loreto, Santa Lúcia do Piaí, São Jorge da Mulada e Vila Oliva. Para pagamentos com o cartão de pessoa física Caxias Urbano, os moradores pagarão R$ 10 no trecho. Se optarem pelo pagamento em dinheiro, a tarifa variará conforme a distância percorrida. Os estudantes dos distritos pagarão um valor único de R$ 7,50.

A prefeitura explica que a tarifa técnica calculada levou em conta os sucessivos aumentos nos preços dos insumos, como óleo diesel, pneus e carrocerias. Além disso, a obrigatoriedade da reoneração da folha salarial da concessionária, aprovada no Senado Federal, entrou no cálculo tarifário de 2025.

A prefeitura de Caxias conseguiu ainda, dentro do pacote de subsídios, a aprovação do Legislativo para abatimento de impostos nos cálculos tarifários de 2025 a 2028. A isenção de 1% da Taxa de Gerenciamento das Concessões e de Permissões e de 2% do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) resultam na redução de R$ 0,25 no valor final da tarifa, de R$ 7,75 para R$ 7,50 (para o pagamento em dinheiro).