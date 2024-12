UTI Pediátrica do Hospital Santa Cruz inicia atendimentos em 2025

Foi inaugurada a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Pediátrica no Hospital Santa Cruz, no Vale do Rio Pardo. O início dos atendimentos está previsto para janeiro de 2025. Com cinco leitos, o novo serviço contou com um investimento de R$ 2,9 milhões para a obra e para a aquisição de equipamentos. A obra foi realizada em razão da atualização das normas de vigilância, que determinaram o funcionamento separado das UTIs mistas (neonatal e pediátrica).

A nova UTI pediátrica passou de dois para cinco leitos, sendo quatro para atendimento pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na UTI neonatal, são oito leitos destinados ao SUS. As unidades possuem plantões médicos 24 horas por dia e são formadas por equipes multidisciplinares, que contam com médicos e enfermeiros especialistas, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, fisioterapeutas, farmacêuticos, fonoaudióloga e nutricionistas.

Em 1997, o Hospital Santa Cruz inaugurou a primeira UTI pediátrica da região do Vale do Rio Pardo. Na época, o local atendia de forma mista pacientes neonatais (de 0 a 28 dias) e pediátricos (de 29 dias a 11 anos e 11 meses de idade) que necessitam de cuidados complexos. Contudo, uma portaria do Ministério da Saúde de 2010 determinou que os serviços funcionassem em ambientes separados e com equipes distintas.

Assim, foi reformulado o espaço para estruturar a UTI neonatal no local, passando de oito para dez leitos. A maioria dos pacientes internados na unidade neonatal é de recém-nascidos prematuros, que necessitam de cuidados complexos.

Em março de 2022, foi confirmado pelo governo do Estado o repasse de R$ 2,9 milhões para a reforma e ampliação das UTIs neonatal e pediátrica e para a aquisição de equipamentos para a nova UTI pediátrica. A entidade recebeu ainda mais de R$ 9,2 milhões em emendas parlamentares para a execução da obra, a aquisição de equipamentos e o custeio do serviço.

Conforme o diretor do hospital, Rolf Molz, a entidade está em fase final da contratação e capacitação da equipe, devendo concluir essa etapa e abrir efetivamente a unidade em 2 de janeiro. "Ela é um espaço importante, porque nós atendemos uma ampla região e teremos agora uma UTI especificamente para pediatria, com cinco leitos. E a UTI neonatal ficará com 10 leitos", detalhou o diretor.