Prefeito de Encruzilhada do Sul pede maior efetivo policial na cidade

O prefeito de Encruzilhada do Sul, Benito Paschoal, está se mobilizando junto a lideranças do Executivo e do Legislativo estadual para ampliar o seu efetivo de agentes da Polícia Civil e da Brigada Militar. A Secretaria da Administração acredita que seriam necessários pelo menos oito profissionais da Polícia Civil e outros três da Brigada Militar para compor a equipe.

Além disso, o município pleiteia a presença de um delegado titular para o município. Hoje, a cidade conta com o trabalho de um delegado substituto.

Segundo Benito Paschoal é fundamental que Encruzilhada do Sul possua mais agentes para conter questões como violência doméstica. Hoje o município do Vale do Rio Pardo contabiliza um total de 155 medidas protetivas concedidas. "Se compararmos ao número de habitantes, contabilizamos muitos casos de violência doméstica. Em 2024 registramos pelo menos um feminicídio consumado, e um atentado", observa o gestor. Já no interior, os grandes problemas são o roubo e os assaltos à residência. Porém, a maioria dos habitantes acabam não registrando queixa na polícia.

Durante reunião ocorrida essa semana com o secretário adjunto da Segurança Pública, coronel Mário Ikeda, e com a deputada estadual Delegada Nadine Anflor, também foi solicitada a implantação da Sala das Margaridas, um espaço destinado ao atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica no município do Vale do Rio Pardo. A sala deverá funcionar dentro da Delegacia de Polícia de Encruzilhada do Sul, reforçando o apoio às mulheres em situação de vulnerabilidade. O pedido ainda será avaliado.