Mudança do local da Rodoviária de Capão da Canoa ainda vai demorar para ocorrer

O anúncio da venda do terreno onde está, atualmente, a Rodoviária de Capão da Canoa a prefeitura confirmou que o terminal vai permanecer até, pelo menos, a temporada de 2026 no mesmo endereço. Além disso, o prazo para a a continuidade no local poderá ser estendido até o verão de 2028, de acordo com o prefeito Amauri Germano. , no Litoral Norte, gerou dúvidas aos veranistas que pretendem ir para a cidade no fi do ano. Com a estação mais quente do chegando se aproximando,no mesmo endereço. Além disso, o prazo para a a continuidade no local poderá ser estendido até o verão de 2028, de acordo com o prefeito Amauri Germano.

Há duas décadas a Rodoviária funciona na rua João Cristiano Scheffer Filho, nº 303, no Centro, de Capão da Canoa. "Eu falei com o empresário que adquiriu e fará um novo empreendimento nos próximos anos e ele garantiu que até março de 2026 não haverá operação. E essa decisão poderá ser prorrogada para a temporada de 2028", conta o prefeito Amauri Germano.

O chefe do Executivo ainda explica que o tempo dado para a permanência do terminal vai ao encontro da espera do empresário, cujo nome não foi revelado, pela atualização do Plano Diretor de Capão da Canoa, que começará a ser feita a partir de 2025 e tem perspectiva de conclusão após o veraneio de 2026. "O empresário que adquiriu a área pretende construir algo de grandes proporções no local. E ele está aguardando a novo estudo do Plano Diretor para que seja revista a questão da altura. Em uma hipótese remota começará as obras em abril de 2026, mas mesmo assim tempos dois verões ", explica o chefe do Executivo.

A definição do novo proprietário deu fôlego para o município adquirir um novo espaço com mais planejamento. "Estamos em fase de análise, porque tem que ser um lugar próximo e positivo para todo mundo. E isso leva tempo", analisa o novo terreno que permanece indefinido.

Durante o ano inteiro, no terminal de ônibus operam estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lanchonetes e livrarias que são frequentados tanto pelos turistas quanto pelos moradores. Dessa forma, a estação rodoviária longe da região central da cidade prejudicaria os empreendimentos. "Tem que ser muito bem pensado, porque o comércio dentro do terminal gera renda, emprego, fomenta a economia. E tem que ser atrativo que as pessoas queiram ficar mais de hora tomando um café, por exemplo. E não apenas um local de passagem obrigatório", complementou o prefeito de Capão da Canoa, ao falar sobre as possibilidades de locais para o novo terminal.

A cidade é uma das mais procuradas do Estado pelos veranistas para as festividades de Natal e Ano Novo, além da abertura da temporada de verão. A expectativa da prefeitura é de que um milhão de veranistas estejam na cidade para celebrar a chegada de 2025. E, durante a temporada, de 250 mil a 500 mil pessoas, segundo o prefeito. Uma parte desse público opta pelo ônibus, vindo de vários destinos, para curtir a praia gaúcha