Recuperação da Ferrovia do Trigo, no Vale do Taquari, vai custar mais de R$ 100 milhões

Durante o encontro, a comitiva apresentou um levantamento que aponta 60 pontos de deslizamentos na ferrovia, com mais de 50 mil metros cúbicos de material a ser removido e sete quilômetros de trilhos danificados. A recuperação completa está estimada em R$ 102 milhões. Para acelerar o processo, os prefeitos e empresários se comprometeram a investir recursos próprios e privados, desde que o Ministério dos Transportes libere um crédito especial.

O Trem dos Vales é considerado um motor econômico para a região. Em 2022 e 2023, o roteiro gerou R$ 18 milhões para a economia local, beneficiando mais de 350 empreendimentos, como hotéis, restaurantes e agroindústrias. Sem os passeios, houve uma redução drástica na circulação de turistas, impactando diretamente negócios locais.

O prefeito Valdir Fabris, de Guaporé, destacou a importância da retomada da ferrovia. "O turismo de compras é fortalecido pelos passeios de trem, que garantem visitantes para nossas joalherias, vinícolas e restaurantes. Precisamos dessa retomada para sustentar nossa economia", disse.

Tiago Michelon, de Vespasiano Corrêa, reforçou. "O Viaduto 13, um ícone nacional, depende do trem para atrair turistas. A recuperação da ferrovia é indispensável para reverter os prejuízos causados pelas enchentes". Mateus Trojan, de Muçum, enfatizou a necessidade de união. "Além do impacto econômico, o trem simboliza a força e resiliência da nossa região. Contamos com o apoio do governo federal para reconstruir esse patrimônio".

O coordenador do Trem dos Vales, Rafael Fontana, também se pronunciou sobre a situação. "A retomada do Trem dos Vales não é apenas uma questão econômica, mas também cultural e social. A união entre municípios, governo e empresários é o caminho para superar os desafios e trazer o trem de volta aos trilhos", disse. As lideranças do Vale do Taquari esperam que haja uma liberação dos recursos até o primeiro semestre de 2025.