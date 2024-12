Aurora deve fechar o ano com 7,3 milhões de garrafas vendidas

A Cooperativa Vinícola Aurora, de Bento Gonçalves, deve fechar o ano com 7,3 milhões de garrafas de espumantes comercializadas, 20% a mais do que em 2023. Entre janeiro e outubro, a cooperativa registrou um crescimento médio de 16% nas vendas das borbulhas, com os moscatéis alcançando 46% de expansão em comparação ao mesmo período do ano passado. O rótulo da uva Moscatel se consolida como um dos carros-chefes da vinícola, representando 40% do volume de moscatéis negociados e 25% de todos espumantes comercializados pela empresa.

Os principais destinos foram São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e Rio de Janeiro, de acordo com Rodrigo Arpini Valerio, diretor de Marketing e Vendas da Cooperativa Vinícola Aurora. "Com a chegada do último trimestre, período que tradicionalmente concentra 40% das vendas anuais de espumantes, a expectativa é mantermos o ritmo de crescimento em volume e alcançarmos um incremento de 10% em valor em relação ao mesmo período de 2023. Os espumantes são a categoria que mais cresce no Brasil, alcançando, em média, 15% de expansão por ano", destaca.

Neste ano, as vendas para o mercado externo também cresceram 176%, saltando de 16.830 para 46.584 garrafas. Os produtos foram comercializados para cinco países: Curaçao, Japão, México, Paraguai e Rússia.

A democratização do consumo tem sido acompanhada por uma crescente valorização dos espumantes nacionais, que hoje detêm cerca de 80% do mercado interno. Também é consequência do aumento pela procura por estilos diversificados, como rosés e versões premium, como os espumantes com a Denominação de Origem (D.O.) Altos de Pinto Bandeira. "Os espumantes deixaram de ser vistos apenas como bebidas para festas de final de ano e passaram a marcar presença em momentos cotidianos, evidenciando a democratização do consumo. Registramos vendas consistentes durante todo o ano, incluindo períodos que anteriormente eram considerados de baixa sazonalidade", pontua o diretor.