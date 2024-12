Hospital Universitário da Furg inicia obras de modernização

Gestores do Hospital Universitário Dr. Miguel Riet Corrêa Jr., da Universidade Federal do Rio Grande (Furg) reuniram-se nesta segunda-feira (9) com representantes da AG-Tech Engenharia & Consultoria Ltda. A empresa é a responsável pela execução da primeira fase das obras de modernização da subestação de energia elétrica da instituição. O projeto faz parte do investimento de R$ 50 milhões, viabilizado pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) do governo federal, para o período de 2024 a 2026.

O objetivo das obras é reestruturar áreas assistenciais, acadêmicas e de pesquisa, beneficiando os pacientes atendidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Na primeira etapa, foram investidos R$ 7,3 milhões para ampliar e modernizar a subestação elétrica, uma estrutura essencial para garantir o funcionamento seguro e eficiente do HU-Furg. Essa melhoria permitirá avanços importantes, como a climatização dos leitos e a ampliação da oferta de serviços, graças ao aumento da capacidade energética do Hospital.

"Assinamos o primeiro contrato das obras previstas com recursos do PAC, que começa com a reforma e ampliação da subestação elétrica. "Consideramos um marco na história do hospital, pois, a partir de agora iniciou um projeto de longo prazo de ampliação e reestruturação da casa de saúde", disse a superintendente do hospital, Sandra Crippa Brandão

Para o gerente administrativo do HU-Furg, Tomás Dalcin, disse que o sucesso na licitação e a assinatura deste primeiro contrato, no cronograma pactuado junto à administração central da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, "reforça o compromisso da instituição com o cumprimento dos prazos que permitirão a consecução de todas as obras necessárias à qualificação dos serviços e ampliação e modernização do hospital.